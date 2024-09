Marinho brilha, Fortaleza goleia o Bahia no Castelão e retoma vice-liderança da Série A

O camisa 11 do Leão marcou dois belos gols na etapa inicial e foi o destaque do triunfo sobre o Esquadrão. Pochettino e Kayzer, no segundo tempo, selaram a goleada

Após as recentes atuações ruins, acompanhados de péssimos resultados, Vojvoda optou por mudar taticamente a equipe. O treinador argentino espalhou o esquema do Bahia, que utiliza quatro homens no meio-campo, e fortaleceu o setor, que vinha sendo uma das principais fragilidades do Leão do Pici. A estratégia funcionou.

Para se manter na segunda colocação, o Fortaleza precisa torcer por um tropeço do Palmeiras – empate ou derrota – neste domingo, 22, contra o Vasco, em partida que acontece no Rio de Janeiro. O time cearense agora muda o foco para a Sul-Americana, torneio em que faz jogo decisivo na próxima terça, contra o Corinthians.

Em noite de bom desempenho e com Marinho inspirado, o Fortaleza goleou o Bahia na Arena Castelão por 4 a 1, pela 26ª rodada da Série A, e voltou a vencer após quatro jogos de jejum. Com o resultado, o Leão chegou ao 11º triunfo consecutivo como mandante e assumiu a vice-liderança da tabela, agora com 52 pontos.

A equipe cearense conseguiu, na maior parte do primeiro tempo, ter o controle do meio. Em paralelo, a postura com a bola no pé, mais objetivo e incisivo, foi outro ponto diferencial em relação aos últimos jogos. Embora o sistema coletivo do Tricolor tenha funcionado, uma peça desequilibrou um confronto que vinha sendo equilibrado: Marinho.



O atacante, em meio ao momento difícil do Fortaleza, chamou para si a responsabilidade de ser o protagonista. Foram dos pés do camisa 11 que o escrete do Pici construiu a vantagem antes do intervalo. Aos 27, um golaço. Aos 35, outro belo tento. Ambos de forma semelhante, no melhor estilo Marinho – recebeu na ponta-direita, arrastou a bola para o centro da intermediária e finalizou com força.



Neste meio-tempo, entre um gol e outro do Leão, o Bahia chegou a empatar o duelo. Após erro crasso de Martínez na saída de bola do Fortaleza, Everaldo ficou livre na entrada da área e, com categoria, bateu no canto esquerdo de João Ricardo. O tento em nada abalou os comandados de Vojvoda, que mantiveram a concentração e não mudaram a forma de jogar.