Fortaleza conquista primeira vitória como mandante contra Cuiabá na Série A

O Fortaleza conquistou a primeira vitória como mandante contra o Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 29, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, com gol de Hércules, o Leão do Pici venceu por 1 a 0 e chegou aos 55 pontos, ficando a dois do líder Botafogo.

A partida marcou o quarto encontro entre as equipes na elite do Brasileirão. Eram duas vitórias do Dourado em solo cearense, conquistadas em 2022 e 2023, e um empate, registado em 2020.

Em confrontos pela Série A, essa foi a segunda vitória conquistada pelo Tricolor de Aço contra o time mato-grossense. Desde 2021, foram oito confrontos, com dois triunfos do Fortaleza, cinco do Cuiabá e um empate empates.