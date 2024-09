Fortaleza bate Cuiabá, chega a 12 vitórias seguidas em casa na Série A e cola na liderança

O Leão se mantém na terceira colocação do campeonato com 55 pontos e precisa de apenas mais uma vitória para igualar campanha de 2021

Assim, o time de Vojvoda – que se mantém como melhor mandante do campeonato com 24 gols marcados e apenas sete sofridos –, chegou a 55 pontos na competição, atrás apenas do Palmeiras (56) e Botafogo, líder do campeonato, que 57 de pontuação, apenas dois a mais que o clube cearense.

Consolidado no G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu mais uma partida dentro de casa, a 12° seguida no torneio nacional, e colou no líder Botafogo. Desta vez, o Tricolor bateu o Cuiabá, em jogo válido pela 28° rodada, que aconteceu na Arena Castelão, na tarde deste domingo, 29. O gol da vitória do Leão, por 1 a 0, foi marcado pelo volante Hércules.

O JOGO – FORTALEZA X CUIABÁ

Sabendo da própria força jogando em seus domínios, o time de Vojvoda buscou controlar as ações desde o primeiro minuto de jogo. Com a fama de equipe reativa na competição – por ficar pouco com a bola e aproveitar os contra-ataques, o Tricolor, desta vez, buscava trocar mais passes curtos e ficar com a posse, tomando conta do tempo do jogo.

Para isso, Vojvoda realizou algumas alterações no time. Na linha defensiva – desta vez composta por quatro estrangeiros –, a dupla de laterais foi montada com Brítez, que trabalhou como zagueiro em momentos do jogo para fazer a saída de bola, e Eros Mancuso, que fez mais corridas ofensivas e foi participativo pelo lado esquerdo.