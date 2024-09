Fortaleza visita Inter em jogo atrasado querendo retomar liderança da Série A

Brigando pelo título da competição nacional, o Tricolor do Pici tomará de volta a liderança da tabela caso vença o Colorado, posto que foi perdido na rodada passada para o Botafogo – que tem dois pontos de vantagem em relação ao Leão, porém com uma partida a mais.

Após dez dias, o Fortaleza retoma a rotina de jogos e tem o Internacional como primeiro desafio de uma sequência intensa que terá pela frente em setembro, marcada por seis confrontos em 18 dias. O encontro com o clube gaúcho acontece nesta quarta-feira, 11, às 19h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A.

Adversário do time cearense, o Inter ainda busca se estabelecer no torneio e protagoniza campanha mediana, algo potencializado, também, pela catástrofe causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano. Embora seja o 10º colocado, o Colorado vive momento estável e chega para o embate com apenas uma derrota em oito jogos, além de três vitórias e cinco empates.

“Não é novidade, estamos indo jogo a jogo, já tem um período que estamos sem atuar, dez dias desde da última partida, agora é focar nesse jogo do Internacional, um jogo atrasado do primeiro turno ainda. Esperamos fazer uma grande partida e buscar o resultado positivo, que é a vitória, que nos vai levar de volta a liderança do campeonato”, disse Felipe Jonatan antes do embarque do Fortaleza em voo fretado.