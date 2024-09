Gastón e Nahuel explicam como dia a dia motiva mentalidade vencedora do Fortaleza

Tabus quebrados, feitos históricos alcançados e títulos conquistados em todos os últimos quatro anos. O anseio homogêneo por vitórias que os elencos comandados por Vojvoda e sua comissão técnica no Fortaleza demonstram não existe à toa. É fruto de um “DNA” desenvolvido no dia a dia do clube, como explicou Gastón Liendo, auxiliar do treinador argentino, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.

A mentalidade de sempre buscar o algo a mais começa na competitividade interna nutrida nos treinamentos. Os jogadores são exigidos ao máximo antes das partidas, sobretudo em aspectos técnicos, para que consigam se manter em constante evolução. Consequentemente, o resultado do esforço é refletido no desempenho dentro de campo.