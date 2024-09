Kuscevic pode retornar ao Fortaleza contra o Internacional, revela supervisor de futebol

O zagueiro Benjamin Kuscevic, do Fortaleza, pode retornar ao time para o confronto diante do Internacional, na próxima quarta-feira, 11, em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.

A revelação foi feita pelo supervisor de futebol do Tricolor, Júlio Manso, em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN.

"O Kuscevic tem boas chances, vai estar em Santiago, logística mais fácil até Porto Alegre. O Kervin vai jogar na Venezuela, na terça-feira, é praticamente impossível em voo comercial. Deve se juntar a delegação em Curitiba", disse.