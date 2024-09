Bruno Costa comenta recuperação de Calebe e rasga elogios: "Vamos desfrutar"

Meia Calebe comemora gol no jogo Fortaleza x Iguatu, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

"O Calebe, tecnicamente, é muito diferenciado. [...] Ele foi fundamental para o Fortaleza para o pentacampeonato no ano passado e na reta final de cinco jogos sem perder no campeonato brasileiro, foi importantíssimo", disse o dirigente. Contra o Botafogo, o meio-campista completou 55 jogos como desfalque do Leão do Pici desde que chegou ao clube, no início de 2023. Referência técnica na criação de jogadas da equipe quando disponível, Calebe não entra em campo desde o dia 23 de Junho, quando saiu do banco na segunda etapa do jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, e acabou tendo que ser substituído após 10 minutos por voltar a sentir dores – assim como aconteceu nas finais do cearense. "É o camisa 10 do time, foi dada essa camisa e essa responsabilidade para ele. Mas a gente não joga essa responsabilidade para o Calebe, a torcida não deve jogar essa responsabilidade para o Calebe. Ele é um ser humano formidável. Ele sofre mais do que todo mundo por não poder estar dentro de campo ajudadando", destacou.

Assim, são mais de dois meses sem defender as cores do escrete vermelho-azul-e-branco em jogos oficiais. Durante o período de recuperação da última lesão, o jogador havia, inclusive, buscado a ajuda de um profissional especializado em prevenção de lesões no futebol, que atuou em conjunto com os departamentos de fisiologia, nutrição e fisioterapia do clube do Pici no processo de recuperação do meia. O clube entendeu que deveria iniciar o processo de fortalecimento muscular, sem pular etapas. Antes, o atleta estava machucado desde a primeira final do Estadual, no fim de março, quando sofreu um edema muscular na coxa esquerda. Ele já havia voltado a entrar em campo antes de enfrentar o Galo no Brasileirão, mas por apenas 17 minutos, contra o Grêmio. "O processo com o Calebe tem sido um processo de paciência, de respeito, entendendo o momento do Calebe também. Quando ele voltar, com certeza vai estar nas suas melhores condições, sem pressão interna e ele não deveria ter essa pressão externa", contou Bruno Costa.