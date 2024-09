Adversário do Fortaleza, Inter poderá ter estreia no jogo contra o Leão

Em duelo atrasado pela 19ª rodada da Série A, Internacional e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no estádio Beira-Rio. Para o confronto, o time de Roger Machado poderá ter a estreia de uma nova peça.



Recém-chegado ao Internacional, o lateral-direito Braian Aguirre foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) na última quinta-feira, 5. Já no sábado, 7, o jogador argentino começou a treinar com a equipe colorada no CT Parque Gigante.