Fortaleza terá três voos fretados para sequência de jogos fora, revela supervisor de futebol

Delegação do Fortaleza seguiu para São Paulo e na terça embarca para Buenos Aires Crédito: Mateus Lotif/FEC

“Temos agora esse período de Data Fifa, que é bom para treino e descanso. Demos uma folga para os jogadores, o que faz uma diferença. Mas depois começa uma sequência muito pesada com jogos no sul do País, que é uma logística maior. O clube fez um investimento para esses dois jogos, que é fazer todos esses trechos em voos fretados”, explicou Júlio Manso. “Vamos daqui para Porto Alegre, de lá para Curitiba e de Curitiba para Fortaleza, tudo com voo fretado. Não só pensando nos dois jogos, mas também no jogo contra o Corinthians, que acontece três dias depois. Então, por essa questão de calendário, estamos nos preparando desta forma, porque isso nos dá um conforto maior”, detalhou o supervisor tricolor. Além de ser o clube com mais jogos na temporada, o Fortaleza é também o time com maior quilometragem percorrida em viagens para os jogos. Desde o início da temporada, o clube já percorreu mais de 85 mil quilômetros.