Fortaleza embarca para jogo contra o Inter sem Pacheco, mas com Calebe e Marinho

Meia Calebe em viagem pelo Fortaleza Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O Fortaleza embarcou para Porto Alegre (RS) em voo fretado nesta terça-feira, 10, véspera do importante duelo que a equipe terá diante do Internacional, no Beira-Rio, em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, lesionado, não viajou com a delegação e desfalca o time no confronto. Ao todo, 25 atletas foram relacionados e seguiram para Porto Alegre. Entre as novidades estão Calebe e Marinho. O meio-campista volta a ser opção para Vojvoda após quase 80 dias afastado, período em que se recuperou de lesão e passou por um processo de fortalecimento muscular.