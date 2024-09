Desfalques, retornos e mudanças no time: como o Inter chega para encarar o Fortaleza

O Internacional vai enfrentar o Rosario Central; veja onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana Crédito: Ricardo Duarte / Divulgação/ Internacional

O treinador Roger Machado, do Internacional, conta com alguns problemas para a partida contra o Fortaleza, em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A, que acontece na próxima quarta-feira, 11, às 19h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Diante do Leão, o Colorado não terá à disposição os três principais atacantes do elenco. Wesley, vice-artilheiro do time gaúcho na temporada, está suspenso. Já o artilheiro Enner Valencia e Rafael Borré – que é o terceiro maior goleador do elenco – foram convocados pela seleção equatoriana e colombiana, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, e estão fora do duelo. Wanderson, lesionado, é mais um desfalque do setor ofensivo.