Fortaleza recebe o Atlético-GO por quarta vitória seguida e vaga no G-6 da Série A

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Fortaleza só pensa em uma coisa: G-6. Para entrar no grupo de classificação à Copa Libertadores, o Tricolor do Pici recebe, neste domingo, 21, às 18h30min, na Arena Castelão, a equipe do Atlético-GO, pela 18ª rodada da Série A. O Leão vive seu melhor momento no torneio e também na temporada. Afinal, já são três vitórias consecutivas (contra Fluminense, Flamengo e Vitória) e o sonho de voltar à principal competição do continente vai ficando cada vez mais vivo. A depender dos resultados da rodada, existe a possibilidade encerrar a rodada até em terceiro lugar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para isso, além de fazer sua parte, o Tricolor precisa de tropeços de São Paulo (4º), Bahia (5º) e Cruzeiro (6º). O primeiro passo para esta projeção se tornar real exigirá a quebra de um longo tabu: nunca ter vencido o Atlético-GO dentro de casa pelo Brasileirão.

Visando superar este retrospecto negativo, o comandante do Fortaleza terá uma série de desfalques. A dupla de zaga considerada titular, Brítez e Titi, está suspensa. Em seus lugares, naturalmente, assumem Kuscevic e Cardona. No departamento médico ainda está Calebe, que passa por processo de fortalecimento muscular. Martínez e Zé Welison estão em transição após lesões e podem aparecer entre os relacionais para o confronto. No setor ofensivo, o Leão conta com o bom momento de Pochettino, Lucero e Breno Lopes. Este último deu início ao triunfo frente ao Vitória, por 3 a 1, além de ter contribuído com assistência para o meio-campista argentino, na última quarta-feira, 17. Mirando o Dragão, o camisa 26 projetou um jogo difícil e falou da necessidade "entrar ligado" para evitar surpresas. "O que a gente vem pregando é sempre a humildade. Independente do adversário que a gente for enfrentar, é o Brasileirão e são rivais duríssimos. Cada um tem seu objetivo na competição. Vai ser mais um jogo difícil e teremos que entrar ligados para não ser surpreendido dentro de casa. É continuar fazendo o que estamos fazendo", pontuou Breno Lopes. Rival do Tricolor, o Atlético-GO poderá ter a estreia do recém-contratado Joel Campbell, histórico atacante da Costa Rica, que marcou gol na Copa do Mundo de 2014 atuando no Castelão e disputou a Copa América deste ano. Gustavo Campanharo, volante, também deve estar em campo.