Vojvoda e Mancini se reencontram na Série A após Clássicos-Rei

Ex-técnico do Ceará, Vagner Mancini voltará a enfrentar o Fortaleza de Vojvoda à beira de campo; desta vez, como treinador do Atlético-GO. Em duelo na Arena Castelão, as equipes se encontrarão neste domingo, 21, às 18h30min, em partida válida pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão.

Com um longo histórico de confrontos, esta será a nona vez em que os treinadores se enfrentarão; o duelo acontece logo após uma sequência de quatro Clássicos-Rei. O retrospecto do embate entre os técnicos conta com uma leve vantagem para o técnico argentino, porém, nos últimos confrontos, Mancini levou a melhor no comando do Ceará.