Titi e Brítez recebem terceiro cartão amarelo e desfalcarão Fortaleza contra o Atlético-GO

Zagueiros completaram a série de três cartões amarelos no triunfo contra o Vitória e terão que cumprir suspensão automática diante do Dragão

Destaques do Fortaleza , os zagueiros Titi e Brítez são desfalques confirmados no Tricolor para o duelo contra o Atlético-GO, que será disputado no domingo, 21. Isso porque ambos completaram a série de três cartões amarelos no triunfo contra o Vitória e terão que cumprir suspensão automática.

Em caso de vitória diante do Dragão, o Fortaleza pode entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time é o sétimo colocado com 29 pontos - mesma pontuação do sexto lugar, Cruzeiro. O duelo em questão será disputado no domingo, 21, às 18h30min, na Arena Castelão.