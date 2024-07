Lucas Sasha celebra renovação de contrato com Fortaleza e diz: "Me sinto em casa"

Desde 2022 no Fortaleza, o volante Lucas Sasha acertou a sua renovação de contrato com o Tricolor e agora fica na equipe cearense até dezembro de 2025. Para o volante, a extensão do vínculo foi o que “realmente queria”, já que se sente em casa no Pici.

“Estou muito feliz com essa renovação, era realmente o que eu queria, aqui no Fortaleza eu me sinto em casa, é um clube maravilhoso, que tem uma grande estrutura, um ambiente muito bom e isso é fundamental. Agora é seguir trabalhando firme juntamente com os meus companheiros e buscar os objetivos do clube na temporada”, disse.