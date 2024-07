Fortaleza conquistou 72% dos pontos na Série A do Brasileiro atuando como mandante

Juba, mascote do Fortaleza, no jogo Fortaleza x CRB, no Castelão, pela final da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Um dos grandes trunfos da boa campanha que o Fortaleza vem fazendo na Série A do Campeonato Brasileiro é o desempenho do time atuando sob seus domínios. Atualmente na 7ª posição, o time possui 29 pontos, dos quais, 21, foram conquistados entre Arena Castelão e Presidente Vargas, resultando em 72%. Em nove jogos disputados na capital cearense, o Leão do Pici venceu seis - todos consecutivos - e empatou três. Foram, nesse período, 14 gols marcados e apenas cinco sofridos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O último desses resultados positivos veio na última quarta-feira, 18, diante do Vitória, por 3 a 1, com gols de Breno Lopes, Pochettino e Tinga, no Gigante da Boa Vista.