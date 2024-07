Fortaleza anuncia parcial com 22 mil torcedores confirmados para jogo contra Atlético-GO

Ao todo, 17.917 check-ins foram realizados no site oficial do sócio-torcedor e 4.751 ingressos foram comercializados até o fim da tarde desta sexta

Nesta sexta-feira, 19, o Fortaleza informou a primeira parcial de público para o jogo contra o Atlético-GO. De acordo com o time tricolor, 22.668 torcedores já confirmaram presença para o duelo, que será realizado no domingo, 21, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão.

Ao todo, 17.917 check-ins foram realizados no site oficial do sócio-torcedor e 4.751 ingressos foram comercializados até o fim da tarde desta sexta. A expectativa do clube é de ter um público de aproximadamente 40 mil pessoas.