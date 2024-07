Diante do Fortaleza, Atlético-GO pode ter ídolo da Costa Rica que marcou gol no Castelão na Copa

Joel Campbell em confronto contra o Brasil pela Copa América 2024. Crédito: AFP

Além de ter passagem por times como Real Betis-ESP, Arsenal-ING, Sporting-POR e Monterrey-MEX, Campbell é um dos maiores nomes da seleção da Costa Rica, sendo o quinto maior artilheiro da história. Na disputa da última Copa América, o esteve em campo contra o Brasil no jogo que finalizou em 0 a 0. Experiente, o jogador já participou de três edições de Copa do Mundo. Na Copa de 2014, sediada no Brasil, Campbell foi um dos destaques de 'La Tricolor', que fez campanha histórica, chegando até às quartas de final do torneio, caindo para Holanda, nos pênaltis, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. O Gigante da Boa Vista traz boas lembranças ao jogador. Na partida de estreia do mundial de 2014, foi dele o primeiro gol costarriquenho na emblemática vitória frente ao Uruguai por 3 a 1.