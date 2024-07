Breno Lopes celebra 1º gol no Castelão pelo Fortaleza e projeta duelo difícil contra Atlético-GO

“Feliz de marcar meu primeiro gol no Castelão, ao lado do nosso torcedor. Foi especial pela vitória também. Acho que eu estava merecendo já esse gol dentro de casa. O torcedor que sempre nos apoia. Então fiquei feliz com a vitória e o gol”, disse.

Um dos protagonistas do triunfo do Fortaleza sobre o Vitória na última quarta-feira, 17, o atacante Breno Lopes celebrou, em entrevista coletiva, o primeiro gol marcado na Arena Castelão pelo Tricolor. O jogador comentou que o momento “foi especial” também pelo resultado final da partida.

Já de olho no Atlético-GO, próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, Breno Lopes foi cauteloso e enfatizou que o Leão precisa continuar com a mesma humildade que encarou os rivais anteriores. Para o atacante, não existe jogo fácil na Série A e o escrete vermelho-azul-e-branco precisa entrar ligado para não ser surpreendido no Castelão.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

“O que a gente vem pregando é sempre a humildade. Independente do adversário que a gente for enfrentar, é o Brasileirão e são rivais duríssimos. Cada um tem seu objetivo na competição. Vai ser mais um jogo difícil e teremos que entrar ligados para não ser surpreendido dentro de casa. É continuar fazendo o que estamos fazendo. A gente tem colocado um ritmo muito forte dentro de casa. O torcedor tem nos apoiado também. É iniciar essa preparação e, no domingo, com o Castelão lotado, conquistarmos mais três pontos na tabela”, analisou.