Fortaleza firma posição, recusa venda e avalia ida de Santos para jogo em BH

Tricolor descarta abrir mão do goleiro na janela de transferências, encerra discussão sobre saída e pode voltar a contar com o jogador diante do Atlético-MG, neste domingo, 23

A reunião da última sexta-feira, 21, entre o estafe do goleiro Santos e os dirigentes do Fortaleza não alterou o cenário do caso: o clube do Pici manteve posição firme e voltou a descartar a possibilidade de negociação do camisa 23, apurou o Esportes O POVO. Sem a saída em pauta, o Tricolor avalia voltar a relacionar o jogador para a partida deste domingo, 23, diante do Atlético-MG.

Após duas semanas com noticiário movimentado envolvendo as duas partes, com interesse de Santos e Corinthians no arqueiro, comunicado oficial do Leão e ausência do banco de reservas, o departamento de futebol do Fortaleza e os empresários do paraibano de 34 anos conversaram para tentar aparar as arestas e dar um desfecho ao caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Tricolor reiterou que não vai liberar Santos nesta janela de transferências, que terá início no próximo dia 10 de julho. As conversas com os clubes interessados foram encerradas e uma eventual saída do Pici já nem é mais discutida. A partir disso, a tendência é que o camisa 23 fique à disposição novamente para ser convocado para as partidas.