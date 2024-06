Santos faz nova tentativa por saída, mas Fortaleza mantém jogo duro e não deseja venda

O Fortaleza, porém, pretende manter dois goleiros de alto nível no elenco e não quer abrir mão de um dos principais reforços para 2024, que demandou investimento de 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação da época — há ainda a possibilidade de mais 300 mil dólares em caso de metas atingidas. Deste montante, o clube do Pici já pagou metade ao Flamengo e quitará os outros 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões na cotação atual) em 2025.

Nesta sexta-feira, 21, o estafe do arqueiro e os dirigentes do Leão terão uma última reunião para tratar sobre o tema e dar um desfecho ao caso. Ex-Flamengo, Santos entende que teria grandes chances de ser titular no Corinthians — hoje, no Tricolor, é reserva de João Ricardo — e poderia defender mais um dos principais clubes do País, além de fechar um contrato mais vantajoso na reta final da carreira.

Alvo de Corinthians e Santos no mercado da bola, o goleiro Santos manifestou interesse em deixar o Fortaleza para defender o Timão e fará uma nova tentativa para concretizar a transferência, mas não deverá ter sucesso. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor do Pici mantém a postura firme de não liberar o jogador de 34 anos, que foi contratado nesta temporada e tem vínculo até o final de 2026 .

O camisa 23 recebeu ofertas dos rivais paulistas, que procuram goleiros para a próxima janela de transferências, e viu com bons olhos a oportunidade de defender o Corinthians, onde voltaria a trabalhar com o técnico português António Oliveira e o executivo de futebol Fabinho Soldado. O clube do Parque São Jorge alinhou acordo com estafe do jogador e mantinha conversas com o Leão, mas sem sucesso.

Na noite da última terça-feira, 18, véspera da partida contra o Grêmio, o Fortaleza emitiu breve comunicado em que informava que "o goleiro Santos não está disponível para negociações no mercado". Era um recado ao arqueiro paraibano e ao seu estafe, já que Santos não foi relacionado para o duelo contra os gaúchos, na quarta, 19. Após o jogo, Vojvoda evitou comentar a situação "complexa".

O camisa 23 chegou ao Pici em janeiro para disputar posição com João Ricardo, mas viu o camisa 1 se manter firme na meta com boas atuações. Santos entrou em campo quatro vezes, todas na campanha do tricampeonato da Copa do Nordeste: vitórias sobre River-PI e Altos-PI e empates com Sport e Botafogo-PB. Foram 323 minutos jogados e três gols sofridos.

A carreira de Santos

Cria do Athletico-PR, o goleiro paraibano defendeu o Furacão de 2011 a 2022 e disputou 258 jogos, conquistando três títulos do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), dois da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e um da Copa do Brasil (2019). Além disso, foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021.

Ainda em 2022, rumou para o Flamengo. Logo na primeira temporada, assumiu a condição de titular, atuando em 37 partidas, e levantou as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, jogou 26 vezes, sofreu oscilações e acabou perdendo espaço no elenco.