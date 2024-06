Ferido em atentado, Escobar receberá medalha do Fortaleza de campeão do Nordestão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Atleta argentino participou de quatro dos 12 jogos disputados pelo Leão do Pici no certame regional antes de se transferir ao Santos. Leão se sagrou campeão regional nos pênaltis diante do CRB

O Fortaleza comunicou nesta sexta-feira, 21, aos seus torcedores por meio das redes sociais que Gonzalo Escobar irá receber medalha de campeão da Copa do Nordeste de 2024. Ferido em atentado sofrido pela equipe após duelo contra o Sport, o atleta argentino atuou em quatro dos 12 jogos disputados pelo Leão no certame regional antes de se transferir para o Santos, onde hoje disputa a Série B do Brasileirão.

O comunicado ao atleta de que ele estava entre os consagrados campeões foi feito por meio de uma ligação com Lucero, Tinga e Yago Pikachu. Os ex-parceiros de Escobar avisaram que o jogador em breve deve receber a medalha por também ter feito parte da caminhada do Tricolor pelo tricampeonato do Nordeste.

Na ligação, o defensor agradeceu pelo gesto do grupo e de todo o clube, que também contou com o pedido da torcida por meio das redes sociais.