Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam com desfalques importantes de ambos os lados

Camisas de Atlético-MG e Fortaleza na Arena MRV, em Belo Horizonte Crédito: Pedro Souza / Atlético

O Fortaleza conseguiu retomar o caminho das vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, 19, contra o Grêmio, na Arena Castelão. A vitória por 1 a 0, com gol de Lucero, quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas, dentre elas, a goleada sofrida diante do Cuiabá, por 5 a 0. Agora, para manter o embalo, o Tricolor do Pici terá um adversário complicado e que chega mordido para o confronto: Atlético-MG. O Galo vem de dois reveses, frente a Palmeiras (4x0) e Vitória (4x2). Vojvoda, técnico do Leão, só bateu a equipe mineira uma vez em Belo Horizonte, justamente em sua estreia na Série A, ainda em 2021. O time cearense bateu o alvinegro por 2 a 1, com dois gols de Yago Pikachu.