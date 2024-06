Fortaleza avisa que Santos, alvo do Corinthians, "não está disponível para negociações"

Contratado no começo da temporada por 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação da época), o jogador chegou com expectativas, no entanto, esbarrou na boa fase de João Ricardo

O goleiro Santos, do Fortaleza, permanece, até o momento, no Leão do Pici. O arqueiro vinha tendo seu nome ventilado no Santos e, principalmente no Corinthians. No entanto, o tricolor, em nota oficial, afirmou que o atleta não está disponível para negociações.

Contratado no começo da temporada por 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação da época), o jogador chegou com expectativas, porém, esbarrou na boa fase de João Ricardo e teve poucas chances no onze titular leonino, tendo atuado em apenas quatro jogos.