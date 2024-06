Cobiçado no mercado da bola, Santos, do Fortaleza, entra na mira do Santos

Goleiro Santos em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Com apenas quatro partidas disputadas pelo Fortaleza em 2024, o experiente goleiro Santos entrou no radar de equipes brasileiras e tem recebido sondagens a pouco menos de um mês da abertura da próxima janela de transferências. Além do Corinthians, o Santos também consultou a situação do "xará". Há também outros interessados com conversas em andamento. A informação do interesse do Peixe foi divulgada inicialmente pela jornalista Gabriela Brino e confirmada pelo Esportes O POVO. A exemplo do Timão, o clube da Vila Belmiro quis entender a possibilidade e as condições de uma negociação. O camisa 23 tem contrato com o Tricolor até o final de 2026 e foi adquirido por 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação da época).