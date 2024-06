Decisivo, Lucero chega a 40 gols pelo Fortaleza com vasto arsenal para balançar as redes

Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Trinidense, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Um dos grandes nomes do elenco do Fortaleza desde a temporada passada, Juan Martín Lucero alcançou mais uma marca relevante com a camisa leonina na na última quarta-feira, 19, na vitória diante do Grêmio por 1 a 0, pela Série A. O argentino foi o responsável por marcar o único gol do duelo entre tricolores. O tento, por sinal, foi o de número 40 do atacante desde que chegou ao Pici. Ao todo, ele soma 99 partidas, 40 gols e 11 assistências pelo clube. Os números são, de fato, impressionantes e solidificam uma passagem vitoriosa do 'hermano' no Leão. Além da alta quantidade de bolas na rede, Lucero também se destaca por seu alto grau de decisão a favor do Fortaleza.