Vojvoda elogia partida do Fortaleza e comenta situação do goleiro Santos: "É complexa"

O Fortaleza voltou a vencer no Brasileirão ao anotar 1 a 0 sobre o Grêmio na Arena Castelão na noite dessa quarta-feira, 19. Técnico do Fortaleza, Vojvoda analisou de maneira positiva a vitória de sua equipe e falou ainda sobre a condição do goleiro Santos, que não foi relacionado para a partida contra o Imortal.

“A verdadeira situação é como o clube se posicionou, a situação do Santos é complexa, eu fico com a mesma posição do clube. O tempo vai colocar tudo no lugar”, disse Vojvoda.

Recentemente, após o goleiro ter sido especulado em times como Santos e Corinthians, o Fortaleza se posicionou por meio de nota oficial afirmando que o goleiro “não está disponível para negociações”.