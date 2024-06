Santos balança com proposta do Corinthians e não é relacionado em jogo do Fortaleza

O goleiro Santos balançou com a proposta do Corinthians e ficou de fora da partida contra o Grêmio após um acordo com a diretoria e a comissão técnica do Fortaleza. A informação foi dada pelo repórter Miguel Brilhante Júnior no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.

Uma possível ida do arqueiro tricolor para o clube paulista ainda pode envolver a vinda do atacante Pedro Raul para o Pici.

Miguel Júnior informou que a proposta do clube paulista mexeu com o goleiro, que ficou "em cima do muro", indeciso quanto ao seu futuro. Com isso, o futuro de Santos segue indefinido no escrete vermelho-azul-e-branco. Recentemente, após o goleiro ter sido especulado no Corinthians e também no Santos, o Fortaleza se posicionou por meio de nota oficial afirmando que o goleiro “não está disponível para negociações”.