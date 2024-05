Fortaleza visita Boca na "mística" Bombonera e tenta classificação antecipada na Sula

Os torcedores do Fortaleza viverão nesta quarta-feira, 15, mais uma daquelas noites históricas pela Copa Sul-Americana. Às 21 horas, o Tricolor do Pici entrará no místico — e temido — campo da La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, para duelar contra o Boca Juniors , em partida que pode garantir classificação antecipada do Leão às oitavas de final.

O cenário da partida desta quarta, entretanto, tem um peso diferente para a situação da tabela. O Boca, que no primeiro encontro com o Leão optou por utilizar uma equipe praticamente toda reserva, desta vez irá com força total — incluindo a presença do astro uruguaio Cavani entre os titulares. Eliminado da Copa da Liga Argentina, o Xeneize passou a priorizar a Sula e vê o jogo diante do Fortaleza como uma decisão.

Não é para menos, já que o confronto vale a liderança da chave. Na configuração atual, o Tricolor do Pici é o primeiro colocado, com nove pontos, dois a mais que o Boca Juniors. Isso significa que, em caso de vitória, o Leão cearense garante antecipadamente a ida às oitavas de final do certame — evitando assim o playoff contra os terceiros da Libertadores.

Um empate também é considerado ótimo resultado para o Fortaleza, tendo em vista que a equipe seguiria na liderança e dependendo apenas de si na última rodada para mantê-la. Uma eventual derrota, entretanto, muda tudo. Nesta hipótese, o Xeneize assume a ponta do grupo e chega para o jogo final dependendo de uma vitória simples contra o Potosí-BOL na La Bombonera para avançar como primeiro.