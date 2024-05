Com 24 jogadores, Fortaleza embarca para duelo contra o Boca Juniors

Lucero, atacante do Fortaleza, em embarque para Argentina Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Confira lista de relacionados Goleiros João Ricardo

Santos

Kozlinski Laterais

Tinga

Dudu

Bruno Pacheco Zagueiros Kuscevic

Cardona

Brítez

Titi Meias Zé Welison

Pedro Augusto

Hércules

Rossetto

Emanuel Martínez

Kauan

Pochettino

Kervin Atacantes

Pikachu

Moisés

Machuca

Marinho

Pedro Rocha

Lucero Decisão na Argentina

O duelo em Buenos Aires é decisivo para as duas equipes. Líder do Grupo D com nove pontes, o Leão vê sua vaga nas oitavas de final do confronto ameaçada justamente pelo Boca. Os argentinos aparecem na segunda posição.