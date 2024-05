Com Zenón e Cavani, Boca Juniors divulga lista de relacionados para enfrentar Fortaleza

Partida acontece no Estádio Alberto José Armando, conhecido popularmente como La Bombonera, nesta quarta-feira, 15, às 21h (de Brasília)

O Boca Juniors relacionou 23 atletas para o duelo diante do Fortaleza nesta quarta-feira, 15, às 21h (de Brasília), no Estádio Alberto José Armando, conhecido popularmente como La Bombonera, pela 5ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Entre os relacionados está o centroavante uruguaio Edinson Cavani, desfalque dos Xenezeis na partida disputada na Arena Castelão, em Fortaleza–CE.

O meio-campista Kevin Zenón também está na listagem do técnico Diego Martínez. O atleta, de 22 anos, desfalcou o Boca Juniors na derrota por 1 a 0 para o Atlético Tucumán na estreia do Campeonato Argentino, por desconforto muscular.