Duelo entre Boca Juniors e Fortaleza na La Bombonera valerá liderança na Sul-Americana

Cristian Medina e Pochettino disputam lance no jogo Fortaleza x Boca Juniors, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Thiago Gadelha / AFP

Na noite desta quarta-feira, 8, a quarta rodada do grupo D da Sul-Americana terminou com a classificação embolada, deixando as partidas pela frente ainda mais decisivas. Com a derrota do Fortaleza para o Nacional Potosí e a vitória de virada do Boca Juniors sobre o Sportivo Trinidense, a distância entre a equipe brasileira e a argentina diminuiu de cinco para dois pontos. O duelo pela liderança na penúltima rodada da fase de grupos ocorre na próxima quarta-feira, 15, na emblemática La Bombonera, a casa dos Xeneizes. Caso o time cearense seja derrotado, será ultrapassado pelo Boca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Contudo, um empate é o suficiente para garantir que o Leão chegue na última rodada dependendo apenas de si para avançar como líder, situação que garante o time diretamente nas oitavas de final – sem a necessidade de enfrentar um dos terceiros colocados da Libertadores nos playoffs.