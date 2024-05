Torcedores do Fortaleza vivem expectativa de duelo inédito na Bombonera contra o Boca

Tido como o palco esportivo mais temido do futebol sul-americano, o Estádio Alberto José Armando se tornou sinônimo de confrontos difíceis e ambiente hostil para os visitantes. A torcida leonina, por sua vez, não demonstra se importar com isso.

Assim como Guilherme, o torcedor Max Odenir Dantas, 26, também considera o confronto como "histórico". Em contato com a reportagem, ele, que também estará presente na Bombonera, relembrou os anos de Série C e comparou com o atual momento vivido pelo clube.

Para muitos dos tricolores, o duelo é, inclusive, a "realização de um sonho". Isso é o que fala o torcedor Guilherme Gomes, de 22 anos, que viaja para Buenos Aires nesta terça-feira, 14, para viver uma "experiência inesquecível" com o Leão do Pici.

"É a realização de um sonho para quem acompanhou os anos de Série C. Ainda estou meio anestesiado de pensar que o Fortaleza vai jogar na Bombonera. É uma sensação que eu nunca tive. Primeiro jogo que eu vou como visitante e ser logo no estádio do maior clube da América do Sul. Não há palavras, estou ansioso", salientou o tricolor.

Expectativa para o jogo



Questionados, os torcedores mostraram confiança ao projetarem o confronto desta quarta, 15: "A expectativa está grande, esse elenco está acostumando a jogos desse tamanho e acredito que podemos sair de lá com a vitória. Meio a zero é goleada", disse Max.

"Estou bem confiante que a gente vai ganhar. Sei que o time não vem convencendo muito no Brasileiro, mas o retrospecto do Fortaleza na Sula é muito bom. Meu palpite é de 2 a 0", projetou Guilherme.

Comandado por Juan Pablo Vojvoda, o Tricolor de Aço precisa apenas de uma vitória diante dos xeneizes para garantir sua vaga nas oitavas de final do torneio continental. Atualmente, a equipe ocupa a liderança do Grupo D com nove pontos. O adversário do duelo, Boca, é o segundo com sete.