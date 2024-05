Boca Juniors tem apenas cinco derrotas contra brasileiros em La Bombonera no século XXI

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira, 15, às 21 horas (de Brasília), pela 5ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Boca Juniors tem o histórico como mandante contra brasileiros no Século XXI a favor. Atuando no Estádio Alberto José Armando, conhecido popularmente como La Bombonera, os Xenezeis sofreram apenas cinco derrotas contras times do Brasil desde 2001.

Apenas Paysandu, em 2003, Internacional, em 2008, Fluminense, em 2012, Palmeiras, em 2018, e Internacional, em 2020, conseguiram vencer o Boca Juniors em La Bombonera no século.

O Azul y Oro, desde 2001, ainda registra 15 vitórias e 10 empates. Ao todo, o Boca Juniors duelou contra clubes brasileiros em 30 oportunidades.