Cria do Boca Juniors e ex-River Plate, Pochettino volta à La Bombonera com Fortaleza

O histórico de Pochettino frente ao Boca é equilibrado. Ao todo, são sete duelos, com três vitórias para cada lado, além de um empate

O confronto entre Boca Juniors e Fortaleza, nesta quarta-feira, 15, pela Copa Sul-Americana, terá um sabor especial para um jogador específico do Leão: Tomás Pochettino.

Revelado no próprio Boca e com passagem pelo maior rival da equipe argentina, River Plate, o camisa 7 retorna ao mítico estádio de La Bombonera para ficar novamente a frente do clube que o projetou, e também, ex-arquirrival.

Com a camisa dos Xeneizes, no entanto, Pochettino possui apenas um jogo em sua carreira e logo saiu para o Defensa y Justicia - onde ficaria por três temporadas.