Com retrospecto negativo, Vojvoda volta à La Bombonera após cinco anos

A última vez que o técnico do Fortaleza enfrentou o Boca Juniors no estádio La Bombonera foi em julho de 2019, quando comandava o Huracán

A partida desta quarta-feira, 15, entre Boca Juniors e Fortaleza, no estádio La Bombonera, na Argentina, válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, marca a volta de Juan Pablo Vojvoda ao estádio após cinco anos do seu último confronto no local.

A última vez que o técnico enfrentou o Boca Juniors na La Bombonera foi em julho de 2019, quando comandava o Huracán. Naquela oportunidade, Vojvoda conseguiu arrancar um empate em 0 a 0 no místico estádio argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este empate foi o único no retrospecto do treinador contra o Boca: ao todo, são quatro partidas, uma vitória, um empate e duas derrotas. A maior derrota aconteceu em 2016, quando o time argentino ainda contava com grandes nomes como Carlitos Tevez, Fernando Gago e Augustín Orión e goleu o Newell’s Old Boys, o primeiro clube da carreira de Vojvoda como técnico, por 4 a 1.