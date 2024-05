Fortaleza desembarca em Buenos Aires para o duelo contra o Boca Jrs.; veja vídeo

A delegação do Fortaleza desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, na noite desta segunda-feira, 13, e seguiu para o hotel onde ficará hospedado se concentrando para a histórica partida contra o Boca Juniors, que será na quarta, 15, no estádio La Bombonera, às 21 horas, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Nesta terça, 14, Vojvoda comanda o treino de apronto do Tricolor do Pici antes do duelo contra o rival argentino. A atividade ocorrerá às 15h30min no Centro de Treinamento do Club Atlético Independiente. Na quinta, dia seguinte ao jogo, o Leão retorna ao Brasil em voo fretado.