Presidente da SAF do América-MG confirma venda do Martinez ao Fortaleza por R$ 9 milhões

Volante Emmanuel Martínez no jogo Vasco x América-MG, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mourão Panda / América

Confirmado o valor da negociação, o meio-campista argentino Emmanuel Martínez se torna a terceira maior compra do clube do Pici, ficando atrás apenas de Moisés e Machuca, respectivamente, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador assinará contrato com o Tricolor até o final de 2027. Entenda a negociação

Ativo no mercado, o Tricolor do Pici mirou a contratação de Emmanuel Martínez ainda na quinta-feira, 4, da semana passada. Com uma proposta por empréstimo, o Fortaleza tentou chegar a um acordo com o clube mineiro, que priorizava a venda em definitivo do atleta. Sabendo disso, uma nova oferta, dessa vez de compra do volante argentino, foi feita pelo Tricolor. O jogador de 29 anos, que possuía contrato com o Coelho até o final de 2025, preferiu a transferência para o clube cearense visando a disputa da Série A.