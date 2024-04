Fortaleza busca centroavante em janela nacional, mas vê mercado difícil

Comissão técnica e jogadores conversam no gramado em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Iniciada nesta segunda-feira, 1º, a janela de transferências nacional pode ser uma oportunidade para o Fortaleza se reforçar para a sequência da temporada. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici está à procura de um centroavante, mas tem esbarrado na escassez de opções do mercado da bola brasileiro. Com Lucero e Thiago Galhardo como opções para a posição — há também o jovem Iarley, integrado ao elenco profissional após a Copinha —, o Tricolor já buscava nova peça para o setor desde a janela de transferências geral, encerrada em 7 de março. Naquela ocasião, o alvo era o chileno Eduardo Vargas, que preferiu permanecer no Atlético-MG. Quase um mês depois, o departamento de futebol do Leão reconhece que ainda há necessidade de mais uma peça para o ataque diante do momento de baixa de Lucero e Galhardo em 2024. O argentino anotou cinco gols em 17 partidas, enquanto o camisa 91 balançou as redes duas vezes em dez jogos. O mercado nacional, porém, não dispõe de tantas opções.