Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Nacional Potosí, pela Sula

Sócios-torcedores já estão com o check-in liberado . Os adeptos do plano Leão da Galera e Recarga possuem 70% de desconto ao adquirir a entrada.

As entradas variam entre R$ 15 e R$ 100 a meia e R$ 30 e R$ 200 reais a inteira, com os setores Inferior Sul e Norte nos valores mais baixos. Confira:

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 8, a venda de ingressos para o jogo diante do Nacional Potosí-BOL. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 19 horas, na Arena Castelão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A partida será a segunda pela competição internacional neste ano. Na última quarta-feira, 3, o Tricolor do Pici venceu o Sportivo Trinidense-PAR, fora de casa, por 2 a 0.

A vitória deu ao Fortaleza a liderança do grupo D, visto que Boca Juniors empatou justamente com o próximo adversário do Tricolor, o Nacional Potosí-BOL. Vale lembrar que apena o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final do torneio internacional. (Com João Vitor Umbelino/Especial para O POVO)