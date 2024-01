Com mais de R$ 36 milhões gastos, Fortaleza praticamente atinge meta de aquisição de atletas

A projeção orçamentária do Leão para 2024 prevê R$ 38 milhões em despesas com direitos econômicos

O Fortaleza ultrapassou a marca de R$ 36 milhões gastos em contratações em 2024 com a chegada do zagueiro Tomás Cardona, ex-Defensa y Justicia, da Argentina. Para adquirir o defensor de 28 anos, o clube cearense desembolsou mais de R$ 3 milhões. Anteriormente, o Leão do Pici havia adquirido em definitivo o goleiro Santos, o ala-direito Yago Pikachu, o meio-campista Luquinhas e o atacante Moisés.

Moisés, inclusive, é a maior contratação do Tricolor para a temporada vigente. Para o retorno em definitivo do ponta-esquerda, o Fortaleza pagou mais de R$ 18 milhões ao Cruz Azul, do México.

A projeção orçamentária do Leão para 2024 prevê R$ 38 milhões em despesas com direitos econômicos, sendo R$ 33,5 milhões destinados à cessão definitiva (compra de atletas), R$ 3 milhões para cessão temporária (empréstimo) e R$ 1,5 milhão para mecanismo de solidariedade.