Fortaleza oficializa retorno em definitivo do atacante Moisés, ex-Cruz Azul

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Moisés, que estava no Cruz Azul, do México, na tarde desta quinta-feira, 28. O jogador, que retorna ao Pici após seis meses, assinou contrato em definitivo com o Leão até dezembro de 2027.

Na transferência, o valor total da operação foi de US$ 3,8 milhões (R$ 18,3 milhões na cotação atual). O Fortaleza ainda tinha R$ 1,8 milhão (R$ 8,7 milhões) para receber do time mexicano. Dessa forma, o Leão pagará US$ 2 milhões (R$ 9,6 milhões) parcelados em dois anos e mais um valor estipulado por metas e objetivos a serem cumpridos pelo ponta de 27 anos. A negociação para a volta do atleta ao futebol cearense ocorreu entre o presidente do Cruz Azul e o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.



Conforme apurou o Esportes O POVO, o atleta sempre mostrou seu desejo de voltar a vestir a camisa tricolor. O atacante recebeu também uma consulta do Grêmio, na última semana, mas deu prioridade ao Tricolor de Aço.