Fortaleza anuncia a contratação de Tomás Cardona, ex-Defensa y Justicia, por R$ 3 milhões

O Fortaleza anunciou a contratação de Tomás Cardona, zagueiro canhoto que atuava pelo Defensa y Justicia, da Argentina, desde 2021. Chegando para brigar por titularidade na posição tida como prioridade do Tricolor na janela de transferências, Cardona foi comprado em definitivo com contrato até 31 de dezembro de 2026.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k2TTo3vciJI?si=I1umDofs1U-9OmN2" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

A operação foi firmada em US$ 625 mil – R$ 3 milhões na cotação atual – por 100% dos direitos econômicos, tendo também mais US$ 200 mi – R$ 978 mil na cotação atual – para pagar ao clube argentino caso o atleta atinja as metas estabelecidas. Nas três temporadas pelo Defensa y Justicia, o defensor somou 71 jogos e se tornou capitão do time.