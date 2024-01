Fortaleza arrecadou mais de R$ 25 milhões em vendas de atletas em 2024

Com a negociação do volante Caio Alexandre para o Bahia, o clube tricolor tem cerca de 64% da meta para a temporada batida antes do encerramento do primeiro mês do ano

O Fortaleza atingiu mais de R$ 25 milhões em vendas de atletas em 2024. Com a negociação do volante Caio Alexandre para o Bahia, o clube tricolor tem cerca de 64% da meta para a temporada batida antes do encerramento do primeiro mês do ano.

O montante arrecado pelo Leão do Pici até o momento engloba ainda as vendas do zagueiro Alix Vinícius para o Atlético-GO e dos atacantes Romarinho e Gustavo Coutinho para o Sport.

A projeção orçamentária do Fortaleza para 2024 prevê R$ 40 milhões em receitas com direitos econômicos. Com R$ 25,65 milhões arrecadados, o clube precisa realizar mais R$ 14,35 milhões em vendas até o final do ano.