Fortaleza oficializa a contratação do meia Luquinhas por R$ 7,2 milhões

Operação financeira do Fortaleza para ter Luquinhas em definitivo é de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões na cotação atual)

O valor pago pelo Tricolor foi de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões na cotação atual) junto ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

O contrato de Luquinhas no Tricolor será até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano.

O Fortaleza anunciou, na tarde desta sexta-feira, 12, a compra do meio-campista Luquinhas para a temporada 2024. O atleta estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e já tinha sido procurado pelo Fortaleza, em 2022, quando estava de saída do Légia Varsóvia, da Polônia.

No primeiro ano pelo New York Red Bulls, Luquinhas atuou 36 vezes, marcou sete gols e deu cinco assistências.

Luquinhas defenderá, pela primeira vez, um time profissional do Brasil. Quando tinha 17 anos, nas categorias de base do Ceilandense, o meio-campista transferiu-se para o Vilafranquense, de Portugal. Defendeu também o Benfica B e Desportivo Aves no país lusitano.

Calebe terminou 2023 como titular e com bom desempenho, mas sofreu com lesões ao longo da temporada; Pochettino deverá jogar como segundo volante; e Lucas Crispim deixou o Pici rumo ao Buriram United, da Tailândia.

O CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, e o presidente Alex Santiago já tinham confirmado que o clube tinha a contratação de um meia dentre as prioridades para 2024.

Jornalista elogia Luquinhas e compara posicionamento com o de Everton Ribeiro

No programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, o jornalista Tiago Brandão, do Território MLS, analisou o estilo de jogo e como o jogador pode render no Leão do Pici.

“Para o Fortaleza é um acerto grande [...] Não dá para analisar a nível de futebol brasileiro porque ele nunca jogou aqui profissionalmente mas, usando a MLS, é um jogador que pode ser referência técnica do Fortaleza”, explicou.

O especialista em MLS contou ainda que Luquinhas atuou mais como meia aberto pela direita vestindo a camisa do NY Red Bulls e citou Everton Ribeiro, ex-Flamengo e atualmente no Bahia, para exemplificar o estilo de jogo do alvo do Fortaleza no mercado.