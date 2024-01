Com contratos registrados no BID, Moisés e Santos já podem estrear pelo Fortaleza

Além de Yago Pikachu, que teve seu contrato renovado, até o momento, Moisés e Santos foram as contratações já registradas no BID da CBF e estão aptos para realizarem a estreia

Os dois atletas foram contratados como potenciais titulares, jogadores que disputarão vaga com seus companheiros de posição e possuem grandes chances de integrar os 11 iniciais em muitas oportunidades durante o ano.

Além de Yago Pikachu, que teve seu contrato renovado, até o momento, Moisés e Santos foram as contratações já registradas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos para realizarem a estreia. O ponta, apresentado na última quarta, 10, teve o seu contrato registrado nesta segunda-feira, 15, enquanto o goleiro realizou sua apresentação nesta terça-feira, 16, e foi registrado na mesma data.

O Fortaleza se prepara para realizar sua estreia na temporada já na tarde deste sábado, 20, quando enfrentará o Horizonte, às 16h40min, na Arena Castelão, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Para o primeiro desafio do ano, o atual pentacampeão do torneio vem tentando agilizar a regularização de suas contratações para ter o máximo elenco à disposição o mais rápido possível.

Para a sua posição, o camisa 21 terá Pedro Rocha e Machuca como concorrência pelo lado esquerdo do ataque leonino. Por sua vez, Santos não deve começar o ano na titularidade, posto que o goleiro João Ricardo finalizou bem o ano de 2023 e tem a confiança de Vojvoda. Em sua apresentação, o novo camisa 23 exaltou a disputa na meta tricolor.

"A gente sabe da qualidade dos nossos goleiros. O João, sem dúvida nenhuma, é um cara que admiro muito. A gente acompanha. Sei da qualidade de todo mundo... Kozlinski, Bruno. Bruno estive com ele no Flamengo, conheço de lá. Essa disputa só quem tem a ganhar é o Fortaleza. Sei das minhas responsabilidades, sei que preciso mostrar para o treinador, mas isso é no dia a dia. Não vai ser fácil, mas quem ganha é o Fortaleza", comentou o arqueiro.

Luquinhas e Tomás Cardona, últimos reforços anunciados pelo Fortaleza, ainda serão regularizados e apresentados pelo Leão do Pici, que ainda busca mais um zagueiro no mercado e uma peça de reposição ao recém-vendido Caio Alexandre, que deixou o clube para jogar no Bahia.