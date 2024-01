Santos elogia torcida do Fortaleza e diz: "Uma das melhores que eu já vi no Brasil"

Apresentado oficialmente no Fortaleza , o goleiro Santos não poupou elogios para a torcida tricolor e foi categórico: “É uma das melhores que eu já vi no Brasil”. O arqueiro, que já enfrentou o Leão na capital cearense defendendo o Athletico-PR e Flamengo, contou que sempre acompanhou as festas e mosaicos.

“A torcida do Nordeste em si é muito apaixonada, em especial a nossa. É impressionante. Nesses jogos que você citou, a torcida compareceu e fez o papel dela, que é incentivar e empurrar o time. A gente acompanha muito, vê os mosaicos e as festas. Isso com certeza faz a diferença. Sabemos da importância do torcedor estar do nosso lado apoiando nos bons momentos e também nos de dificuldade. A torcida do Fortaleza é uma das melhores que eu já vi no Brasil, sem dúvida nenhuma", disse o arqueiro.



Confira a fala na íntegra do goleiro Santos sobre a torcida do Fortaleza: