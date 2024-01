R$ 258 milhões: orçamento do Fortaleza previsto para 2024 é o maior da história do clube

Comissão técnica e jogadores conversam em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Aprovado pelo Conselho Deliberativo por maioria dos votos, o Fortaleza divulgou a previsão orçamentária para a temporada de 2024. O valor, definido em R$ 258 milhões, foi firmado em uma reunião que ocorreu nesta quarta-feira, 27. O orçamento previsto é o maior da história do futebol cearense, superando a do próprio Leão do Pici em 2023, quando projetou R$ 208 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entretanto, o faturamento final de 2023 ultrapassou a projeção orçamentária de R$ 208 milhões. Conforme revelado pelo CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o clube deve fechar o ano com R$ 320 milhões de receitas, recorde na história do Tricolor.

