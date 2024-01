Flamengo libera, e Santos se apresentará ao Fortaleza na próxima semana

Rubro-Negro antecipa saída do arqueiro, que chegará ao Pici na próxima segunda, 15, ou terça-feira, 16. Contrato com o Tricolor será até o final de 2026

Três dias após as assinaturas dos contratos, Flamengo e Fortaleza chegaram a um acordo pela antecipação da liberação do goleiro Santos. Com a venda já concretizada, o Rubro-Negro permitiu a saída imediata do jogador, que já é aguardado pelo Tricolor no Pici no início da próxima semana, apurou o Esportes O POVO.

Na última terça-feira, 9, as três partes selaram o acordo com a finalização da parte burocrática da transação, incluindo assinatura de documentos. Inicialmente, o arqueiro de 33 anos ficaria no Ninho do Urubu até 31 de janeiro, estando à disposição para disputar jogos do Campeonato Carioca, e teria vínculo com o Leão a partir de 1º de fevereiro.

Os clubes seguiram em tratativas, e o Flamengo antecipou a rescisão do contrato com o camisa 1. A posição já havia sido sinalizada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e pelo executivo de futebol Bruno Spindel em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 12.