Dirigente do Flamengo indica chegada de Santos ao Fortaleza ainda em janeiro

Santos seguirá no Flamengo em janeiro Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Aos 33 anos, o arqueiro era nome praticamente garantido nos primeiros jogos do Rubro-Negro no Campeonato Carioca. No entanto, de acordo com Spindel, a tendência é que ele seja liberado antes do previsto. Na última terça-feira, 9, Santos assinou contrato válido por três temporadas com o Fortaleza após ser adquirido por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,91 milhões na cotação atual) junto ao Flamengo, além da possibilidade do Leão desembolsar mais 300 mil dólares (R$ 1,4 milhão) em caso de cumprimento de metas.

No clube carioca, o camisa 1 agradava ao técnico Tite, mas entendia que precisava voltar a jogar com mais frequência e viu o Leão como uma boa oportunidade na carreira. Para tirar o goleiro do Athletico-PR em abril de 2022, o Flamengo pagou 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação da época). Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente